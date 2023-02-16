Luca Herrmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Herrmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Herrmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Herrmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Herrmann 20 Şubat 1999 tarihinde Freiburg im Breisgau şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Valentin Herrmann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Herrmann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Luca Herrmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Herrmann'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Herrmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Herrmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Herrmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Herrmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2014 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2016 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2017 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2021 yılında Dresden

Luca Herrmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Herrmann şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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