Luca İlie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca İlie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca İlie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luca İlie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luca İlie 13 Haziran 2007 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Constantin Ilie şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luca İlie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca İlie, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Luca İlie'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luca İlie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luca İlie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luca İlie şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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