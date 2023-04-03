Luca İlie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca İlie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luca İlie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luca İlie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.