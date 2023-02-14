Luca Jaquenoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Jaquenoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Jaquenoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Jaquenoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Jaquenoud 21 Mayıs 2002 tarihinde Pompaples şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Jaquenoud Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Jaquenoud, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Jaquenoud'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Jaquenoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca Jaquenoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luca Jaquenoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Jaquenoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2020 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

6 Eylül 2022 yılında FC Sion U21

31 Aralık 2022 yılında Yverdon Sport

Luca Jaquenoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Jaquenoud şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.