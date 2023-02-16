Luca Kerber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Kerber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Kerber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Kerber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Kerber 10 Mart 2002 tarihinde Dillingen (Saar) şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Kerber Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Luca Kerber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Kerber'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Kerber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Kerber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Kerber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Kerber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2019 yılında Saarbrücken U19

9 Şubat 2021 yılında Saarbrücken

Luca Kerber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Kerber şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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