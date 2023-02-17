Luca Kjerrumgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Kjerrumgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Kjerrumgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Kjerrumgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Kjerrumgaard 9 Şubat 2003 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Luca Tange Kjerrumgaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Kjerrumgaard Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Luca Kjerrumgaard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Kjerrumgaard'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Kjerrumgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Kjerrumgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Kjerrumgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Kjerrumgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2022 yılında Odense BK

31 Ağu 2022 yılında Nyköbing FC

30 Haziran 2023 yılında Odense BK

Luca Kjerrumgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Kjerrumgaard şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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