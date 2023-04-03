Luca Koleosho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Koleosho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Koleosho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Koleosho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Koleosho 15 Eylül 2004 tarihinde Norwalk, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İtalya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Luca Warrick Koleosho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Koleosho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Luca Koleosho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Koleosho'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Koleosho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucakoleosho/

Luca Koleosho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Koleosho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luca Koleosho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Koleosho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2021 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2022 yılında RCD Espanyol B

Luca Koleosho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Koleosho şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Koleosho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Manhattan Kickers (-2016), FC Reus Deportiu (2016-2020), Espanyol Barcelona (2020-)

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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