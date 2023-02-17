Luca Kronberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Kronberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Kronberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Kronberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Kronberger 15 Şubat 2002 tarihinde Schwarzach im Pongau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Kronberger Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Luca Kronberger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Kronberger'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Kronberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Kronberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Kronberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Kronberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2013 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Admira II

1 Ağu 2020 yılında Admira Wacker

1 Ocak 2022 yılında Sturm Graz

31 Ağu 2022 yılında SV Ried

30 Haziran 2023 yılında Sturm Graz

Luca Kronberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Kronberger şuan SV Ried takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Kronberger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV St. Johann (01/2009-), FC Admira Wacker Mödling

Avusturya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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