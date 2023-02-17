Luca Ladner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Ladner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Ladner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Ladner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Ladner 26 Nisan 1989 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Ladner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Ladner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Luca Ladner'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Ladner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Ladner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Ladner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Ladner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2007 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2008 yılında FC Zürich

1 Şubat 2009 yılında FC Wohlen

31 Aralık 2009 yılında FC Zürich

1 Ocak 2010 yılında FC Zürich U21

1 Eylül 2010 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2011 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2011 yılında FC Baden 1897

Luca Ladner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Ladner şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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