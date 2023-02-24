Luca Mack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Mack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Mack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Mack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Mack 25 Mayıs 2000 tarihinde Bietigheim-Bissingen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Maurice Mack şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Mack Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luca Mack, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Mack'nin Újpest FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Mack Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucamack6/

Luca Mack Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Mack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Mack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Mack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2016 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2017 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart

6 Ağustos 2021 yılında Újpest FC

Luca Mack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Mack şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Mack Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FV Löchgau (-2012), VfB Stuttgart (2012-2019)

Almanya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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