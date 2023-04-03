Luca Manolache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Manolache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luca Manolache kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luca Manolache ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.