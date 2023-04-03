Luca Manolache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Manolache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Manolache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luca Manolache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luca Manolache 17 Mayıs 2005 tarihinde Târgovişte şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Petru Luca Manolache şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luca Manolache Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Manolache, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Luca Manolache'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luca Manolache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luca Manolache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luca Manolache şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Kinder Târgovişte
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