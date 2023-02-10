Luca Martinez Dupuy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Martinez Dupuy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Martinez Dupuy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Martinez Dupuy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Martinez Dupuy 5 Haziran 2001 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Meksika,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luca Leovino Martínez Dupuy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Martinez Dupuy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. Luca Martinez Dupuy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Martinez Dupuy'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Martinez Dupuy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucamartinez_/

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Luca Martinez Dupuy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca Martinez Dupuy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Luca Martinez Dupuy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Martinez Dupuy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2021 yılında Rosario Central

Luca Martinez Dupuy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Martinez Dupuy şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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