Luca Menke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Menke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Menke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Menke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Menke 18 Haziran 2000 tarihinde Lüneburg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca-Falk Menke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Menke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Luca Menke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Menke'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Menke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Menke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Menke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Menke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Magdeburg U19

1 Temmuz 2019 yılında G. Halberstadt

15 Temmuz 2020 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2021 yılında SV Elversberg

Luca Menke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Menke şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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