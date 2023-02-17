Luca Moser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Moser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Moser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Moser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Moser 19 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Moser Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Moser, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Moser'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Moser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Moser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Moser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Moser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2011 yılında GAK Altyapı

8 Nisan 2013 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz II

Luca Moser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Moser şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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