Luca Moser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Moser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Moser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Moser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Moser 11 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Moser Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luca Moser'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Moser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Moser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luca Moser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Moser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında UN Käerjeng 97

Luca Moser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Moser şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CS Sanem (2012-2015, 2016/17), FC Mondercange (2015/16), UN Kaerjeng 97 (2017-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.