Luca Napoleone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Napoleone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Napoleone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Napoleone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Napoleone 30 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Luca Rocco Napoleone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Napoleone Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&E CONSULT yapmaktadır. Luca Napoleone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Napoleone'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Napoleone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Napoleone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Napoleone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Napoleone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Walhain

1 Temmuz 2015 yılında Sprimont

1 Temmuz 2016 yılında RFCU Kelmis

14 Temmuz 2017 yılında KSK Heist

1 Temmuz 2018 yılında Mouscron

6 Ocak 2019 yılında RE Virton

1 Temmuz 2019 yılında RWDM

14 Ocak 2020 yılında Olym. Charleroi

19 Ocak 2021 yılında Real Avilés

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

Luca Napoleone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Napoleone şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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