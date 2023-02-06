Luca Orellano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Orellano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Orellano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Orellano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Orellano 22 Mart 2000 tarihinde Álvarez şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luca Nicolás Orellano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Orellano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Luca Orellano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luca Orellano'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luca Orellano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luca_orellano14/

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Luca Orellano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca Orellano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luca Orellano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Orellano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vélez II

1 Temmuz 2019 yılında Vélez Sarsfield

13 Ocak 2023 yılında Vasco da Gama

Luca Orellano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Orellano şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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