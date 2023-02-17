Luca Oyen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Oyen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Oyen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Oyen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Oyen 14 Mart 2003 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Oyen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.P. Sports yapmaktadır. Luca Oyen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KRC Genk futbol takımında oynamaktadır. KRC Genk takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luca Oyen'nin KRC Genk ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Luca Oyen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/luca_oyen24?igshid=8lj2qetxh56k

Luca Oyen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Oyen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luca Oyen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Oyen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KRC Genk U21

1 Temmuz 2020 yılında KRC Genk

Luca Oyen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Oyen şuan KRC Genk takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Oyen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Genk VV (2008-2009), KRC Genk (2009-2019)

Belçika U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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