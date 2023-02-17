Luca Pazourek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Pazourek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Pazourek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Pazourek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Pazourek 4 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Pazourek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Luca Pazourek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Pazourek'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Pazourek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Pazourek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Pazourek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Pazourek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Luca Pazourek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Pazourek şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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