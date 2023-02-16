Luca Petzold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Petzold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Petzold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Petzold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Petzold 10 Aralık 2001 tarihinde Bamberg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Petzold Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K&A 360 yapmaktadır. Luca Petzold, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Petzold'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Petzold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Petzold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luca Petzold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Petzold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2018 yılında RW Erfurt U19

1 Temmuz 2020 yılında Rot-Weiß Erfurt

15 Temmuz 2022 yılında SpVgg Bayreuth

Luca Petzold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Petzold şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASV Gaustadt, JFG Bamberg Süd, FC Eintracht Bamberg, 1.FC Nürnberg (-2018), FC Rot-Weiß Erfurt (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.