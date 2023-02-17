Luca Polizzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Polizzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Polizzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Polizzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Polizzi 28 Mayıs 1996 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Polizzi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oneteam-Onedream yapmaktadır. Luca Polizzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Polizzi'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Polizzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Polizzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Polizzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Polizzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2016 yılında KRC Genk

19 Ağu 2016 yılında Inter Zapresic

2 Ağu 2017 yılında Apol. Limassol

1 Ocak 2018 yılında Olympiakos N.

30 Haziran 2018 yılında Apol. Limassol

17 Ağu 2018 yılında Pafos FC

30 Haziran 2019 yılında Apol. Limassol

1 Ağu 2019 yılında Rupel Boom

1 Temmuz 2022 yılında KVK Ninove

Luca Polizzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Polizzi şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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