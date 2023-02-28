Luca Pontigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Pontigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Pontigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Pontigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Pontigo 25 Kasım 1994 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luca Alonso Pontigo Marín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Pontigo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Pontigo'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Pontigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Pontigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Pontigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Pontigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Colo Colo

1 Ocak 2014 yılında Magallanes CF

13 Haziran 2014 yılında Colo Colo

7 Temmuz 2014 yılında Rangers Talca

30 Haziran 2015 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2015 yılında Iberia

30 Haziran 2016 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2016 yılında Ind. Cauquenes

1 Ocak 2018 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2020 yılında Copiapó

29 Nisan 2021 yılında Coquimbo Unido

2 Şubat 2022 yılında Copiapó

Luca Pontigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Pontigo şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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