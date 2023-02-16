Luca Prasse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Prasse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Prasse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Prasse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Prasse 11 Haziran 2004 tarihinde Emden şehrinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Prasse Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CALCYO yapmaktadır. Luca Prasse, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luca Prasse'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luca Prasse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Prasse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Prasse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Prasse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında JLZ Emsland Alt

1 Temmuz 2019 yılında JSV T/M/S U17

1 Temmuz 2021 yılında JLZ Emsland U19

10 Ocak 2023 yılında SV Meppen

Luca Prasse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Prasse şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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