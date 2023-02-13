Luca Sangalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Sangalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Sangalli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Sangalli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Sangalli 10 Şubat 1995 tarihinde San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İspanya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luca Sangalli Fuentes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Sangalli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Sangalli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Sangalli'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Sangalli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luca23sangalli/

Luca Sangalli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca Sangalli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luca Sangalli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Sangalli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Sociedad B

14 Ağu 2018 yılında Sociedad

1 Temmuz 2021 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

Luca Sangalli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Sangalli şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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