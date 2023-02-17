Luca Schneeberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Schneeberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Schneeberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Schneeberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Schneeberger 17 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Schneeberger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SR Management yapmaktadır. Luca Schneeberger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Schneeberger'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Schneeberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Schneeberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luca Schneeberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Schneeberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U21

27 Temmuz 2022 yılında FC Breitenrain

Luca Schneeberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Schneeberger şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.