Luca Schnellbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Schnellbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Schnellbacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Schnellbacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Schnellbacher 6 Mayıs 1994 tarihinde Höchst im Odenwald şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Pascal Schnellbacher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Schnellbacher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Funke Spielerberatung yapmaktadır. Luca Schnellbacher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luca Schnellbacher'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luca Schnellbacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Schnellbacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Schnellbacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Schnellbacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Frankfurt U19

1 Temmuz 2013 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2017 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2019 yılında Pr. Münster

27 Temmuz 2020 yılında SV Elversberg

Luca Schnellbacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Schnellbacher şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV Höchst (1998-?), SV Darmstadt 98 (?-2012), Eintracht Frankfurt (2012-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.