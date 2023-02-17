Luca Sestito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Sestito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Sestito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Sestito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Sestito 22 Ocak 2003 tarihinde Meyrin şehrinde doğmuştur. İsviçre,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Luca Fabio Sestito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Sestito Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Luca Sestito, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Sestito'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Sestito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Sestito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Sestito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Sestito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Servette U18

1 Temmuz 2021 yılında Servette U21

12 Eylül 2021 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2023 yılında Servette U21

Luca Sestito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Sestito şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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