Luca Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luca Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luca Sosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luca Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luca Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Sosa 11 Haziran 1994 tarihinde San Justo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luca Alexander Sosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Sosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASSFOOTWORK yapmaktadır. Luca Sosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luca Sosa'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Luca Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Huracán

6 Şubat 2015 yılında CA Talleres

31 Aralık 2015 yılında Huracán

17 Temmuz 2017 yılında Patronato

30 Haziran 2018 yılında Huracán

16 Temmuz 2018 yılında Dep. Cuenca

1 Ocak 2019 yılında Guayaquil City

14 Ocak 2021 yılında CS Emelec

31 Aralık 2021 yılında Guayaquil City

3 Ocak 2022 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2022 yılında Guayaquil City

3 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

Luca Sosa kimdir

Luca Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Sosa şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Luca Sosa nereli

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