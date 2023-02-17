Luca Spina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Spina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Spina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Spina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Spina 22 Şubat 2003 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Spina Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Victrix yapmaktadır. Luca Spina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luca Spina'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Spina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Spina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Spina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Spina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U18

1 Eylül 2021 yılında Novara

9 Şubat 2022 yılında AC Leon

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2023 yılında FC Schaffhausen

Luca Spina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Spina şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Spina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wettingen, SC YF Juventus, Grasshopper Club Zürich

İsviçre U16 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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