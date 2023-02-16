Luca Stellwagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Stellwagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Stellwagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Stellwagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Stellwagen 10 Aralık 1998 tarihinde Ludwigshafen am Rhein şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Stellwagen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Luca Stellwagen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luca Stellwagen'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Stellwagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Stellwagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Stellwagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Stellwagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2015 yılında Sandhausen U19

1 Temmuz 2016 yılında Sandhausen II

1 Temmuz 2018 yılında FCA Walldorf II

1 Temmuz 2019 yılında FCA Walldorf

27 Ağu 2020 yılında Viktoria Köln

1 Temmuz 2021 yılında SC Verl

Luca Stellwagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Stellwagen şuan SC Verl takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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DJK SV Phönix Schifferstadt (-2012), 1.FSV Mainz 05 (2012-2015), SV Sandhausen (2015-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.