Luca Wollschlager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Wollschlager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Wollschlager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Wollschlager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Wollschlager 8 Şubat 2003 tarihinde Bergen auf Rügen şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Wollschlager Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLEADZ yapmaktadır. Luca Wollschlager, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Wollschlager'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Wollschlager Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Wollschlager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Wollschlager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Wollschlager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2020 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2022 yılında Hertha Berlin

1 Eylül 2022 yılında RW Essen

30 Haziran 2023 yılında Hertha Berlin

Luca Wollschlager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Wollschlager şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Wollschlager Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hansa Rostock (-2019), Hertha BSC (2019-2022)

Almanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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