Luca Zidane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Zidane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luca Zidane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luca Zidane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luca Zidane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Zidane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Zidane

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Zidane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Zidane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Zidane 13 Mayıs 1998 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luca Zidane Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Zidane Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roalza yapmaktadır. Luca Zidane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Zidane'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luca Zidane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luca/

Luca Zidaneboyu ve yaşı kaç

Luca Zidane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca Zidane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luca Zidane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Zidane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında RM Kastilya

17 Ocak 2019 yılında Real

9 Temmuz 2019 yılında Racing

20 Temmuz 2020 yılında Real

5 Ekim 2020 yılında Rayo Vallecano

1 Eylül 2022 yılında Eibar

Luca Zidane kimdir

Luca Zidane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Zidane şuan Eibar takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Luca Zidane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luca Zidane nereli

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