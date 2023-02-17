Lucao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucao 14 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas de Oliveira Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 16 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Lucao'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2021 yılında América-RJ

12 Mart 2021 yılında Central

30 Mayıs 2021 yılında América-RJ

16 Aralık 2021 yılında Fluminense-PI

26 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

31 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

Lucao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucao şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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