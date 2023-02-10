Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Acevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Acevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Acevedo 8 Kasım 1991 tarihinde Justiciano Posse şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Acevedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Lucas Acevedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lucas Acevedo'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Acevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Acevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Acevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Acevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2015 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2015 yılında Ros. Central II

20 Ocak 2016 yılında Estudiantes SL

8 Temmuz 2016 yılında Ferro

1 Ocak 2017 yılında Santamarin

12 Ağu 2017 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2019 yılında CA Colón

31 Ocak 2020 yılında Palestino

29 Ocak 2021 yılında CA Colón

7 Temmuz 2021 yılında Platense

9 Şubat 2022 yılında CA Colón

Lucas Acevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Acevedo şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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