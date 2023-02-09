Lucas Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Acosta 12 Mart 1995 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Mauricio Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Acosta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Lucas Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Acosta'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Belgrano II

1 Ocak 2017 yılında Belgrano

1 Temmuz 2020 yılında Lanús

27 Ocak 2022 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2022 yılında Lanús

Lucas Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Acosta şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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