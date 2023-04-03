Lucas Agazzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Agazzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Agazzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Agazzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Agazzi 2 Mayıs 2005 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Agazzi Galeano şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Agazzi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Agazzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Agazzi'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Lucas Agazzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Agazzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Defensor
Lucas Agazzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Agazzi şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Defensor Sporting
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