Lucas Albertengo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Albertengo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Albertengo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Albertengo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Albertengo 30 Ocak 1991 tarihinde Egusquiza şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Albertengo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lucas Albertengo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Albertengo'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Albertengo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasgabrielalber/

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Lucas Albertengo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Albertengo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Albertengo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Albertengo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rafaela

8 Ocak 2015 yılında Independiente

31 Ocak 2018 yılında Monterrey

30 Haziran 2018 yılında Independiente

28 Temmuz 2018 yılında Estudiantes

30 Haziran 2019 yılında Independiente

10 Temmuz 2019 yılında Newell's

30 Haziran 2020 yılında Independiente

7 Ekim 2020 yılında Arsenal Sarandí

10 Ocak 2022 yılında Defensa

6 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Lucas Albertengo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Albertengo şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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