Lucas Alisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Alisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Alisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Alisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Alisson 13 Mayıs 1999 tarihinde Maceió-AL şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Alisson da Silva Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Alisson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footway Group yapmaktadır. Lucas Alisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Alisson'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Alisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Alisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Alisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Alisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2020 yılında Alagoinhas-BA

13 Ekim 2020 yılında Fortaleza EC B

17 Haziran 2021 yılında Alagoinhas-BA

8 Temmuz 2022 yılında Campinense-PB

6 Eylül 2022 yılında Alagoinhas-BA

8 Eylül 2022 yılında Parauapebas-PA

25 Kasım 2022 yılında Alagoinhas-BA

1 Ocak 2023 yılında CSA

Lucas Alisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Alisson şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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