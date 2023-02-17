Lucas Ambrogio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ambrogio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ambrogio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ambrogio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ambrogio 4 Temmuz 1999 tarihinde Villa Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ambrogio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Lucas Ambrogio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Ambrogio'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Ambrogio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Ambrogio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Ambrogio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ambrogio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2021 yılında Argentinos Jrs.

7 Ağu 2021 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2022 yılında Argentinos Jrs.

Lucas Ambrogio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ambrogio şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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