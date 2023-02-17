Lucas Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Andersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Andersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Andersen 13 Eylül 1994 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Andersen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Lucas Andersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lucas Andersen'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Andersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Andersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Andersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Andersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Aalborg BK U19

1 Nisan 2011 yılında Aalborg BK

31 Ağu 2012 yılında Ajax

25 Ağu 2015 yılında Willem II

30 Haziran 2016 yılında Ajax

5 Temmuz 2016 yılında Grasshoppers

30 Ağu 2018 yılında Aalborg BK

30 Haziran 2019 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2019 yılında Aalborg BK

Lucas Andersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Andersen şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Andersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aalborg Freja, Aalborg BK

Danimarka takımında 23 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 6 gol atmıştır.

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