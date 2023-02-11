Lucas Angelini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Angelini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Angelini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Angelini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Angelini 28 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Emanuel Angelini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Angelini Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Angelini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Angelini'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Angelini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Angelini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Angelini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Angelini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında CA Temperley

1 Ağu 2019 yılında Colegiales

1 Ocak 2021 yılında Arg. de Merlo

1 Ocak 2022 yılında CD Morón

1 Ocak 2023 yılında CA Temperley

Lucas Angelini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Angelini şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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