Lucas Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Araujo 21 Mayıs 1999 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Araújo de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Araujo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Lucas Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Araujo'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Araujo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasaraujo_34/

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Lucas Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Grêmio

7 Nisan 2021 yılında EC Bahia

9 Mart 2022 yılında Sampaio Corrêa

31 Aralık 2022 yılında EC Bahia

Lucas Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Araujo şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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