Lucas Arcanjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Arcanjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Arcanjo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Arcanjo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Arcanjo 8 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Willians Assis Arcanjo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Arcanjo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roni7 yapmaktadır. Lucas Arcanjo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Arcanjo'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Arcanjo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Arcanjo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Arcanjo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Arcanjo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında EC Vitória

Lucas Arcanjo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Arcanjo şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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