Lucas Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Arce 14 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ismael Lucas Ariel Arce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Arce Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Arce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Arce'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA San Telmo

6 Ocak 2022 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2022 yılında CA San Telmo

1 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2023 yılında CA San Telmo

Lucas Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Arce şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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