Lucas Assadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Assadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Assadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Assadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Assadi 8 Ocak 2004 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Humberto Assadi Reygadas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Assadi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Lucas Assadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Assadi'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Assadi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucas_assadi/

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Lucas Assadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Assadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Assadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Assadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında U. de Chile

Lucas Assadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Assadi şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Assadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U23 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U17 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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