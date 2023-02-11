Lucas Baldunciel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Baldunciel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Baldunciel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Baldunciel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Baldunciel 22 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas David Baldunciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Baldunciel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Baldunciel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Baldunciel'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Baldunciel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Baldunciel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Baldunciel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Baldunciel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2018 yılında GyE Mendoza

1 Temmuz 2019 yılında CA Temperley

15 Temmuz 2021 yılında Real Tomayapo

26 Ocak 2022 yılında FC Motagua

1 Temmuz 2022 yılında CA Temperley

Lucas Baldunciel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Baldunciel şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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