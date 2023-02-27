Lucas Barcelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Barcelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Barcelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Barcelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Barcelos 19 Temmuz 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Barcelos Damacena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Barcelos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Lucas Barcelos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Barcelos'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Barcelos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasbarcelos_98/

Lucas Barcelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Barcelos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Barcelos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Barcelos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ekim 2020 yılında Figueirense FC

31 Ocak 2021 yılında Fluminense U20

19 Şubat 2021 yılında Confiança-SE

21 Haziran 2021 yılında Fluminense U20

19 Ocak 2022 yılında CSA

3 Ocak 2023 yılında Daegu FC

Lucas Barcelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Barcelos şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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