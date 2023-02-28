Lucas Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Barrios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Barrios 13 Kasım 1984 tarihinde San Fernando şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Paraguay,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Ramón Barrios Cáceres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Barrios Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSC yapmaktadır. Lucas Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Barrios'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Barrios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LucasBarrios_

Lucas Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2005 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2006 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2006 yılında Cobreloa

1 Temmuz 2007 yılında Atlas

1 Ocak 2008 yılında Colo Colo

30 Haziran 2008 yılında Atlas

1 Temmuz 2008 yılında Colo Colo

26 Temmuz 2009 yılında Dortmund

1 Temmuz 2012 yılında GZ Evergrande

9 Ağustos 2013 yılında Spartak Moskova

12 Ağustos 2014 yılında Montpellier

30 Haziran 2015 yılında Spartak Moskova

15 Temmuz 2015 yılında Palmeiras

24 Şubat 2017 yılında Grêmio

11 Ocak 2018 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2018 yılında Colo Colo

7 Ocak 2019 yılında Huracán

17 Ocak 2020 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2021 yılında Defensa

17 Ocak 2022 yılında Patronato

1 Temmuz 2022 yılında ara verdi

1 Ocak 2023 yılında Trinidense

Lucas Barrios kimdir

Lucas Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Barrios şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Villa Mitre, Juventud de Liniers, CA Buenos Aires al Pacífico, CA Huracán

Lucas Barrios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 8 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 10 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Barrios nereli

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