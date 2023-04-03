Lucas Bauru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Bauru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Bauru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Bauru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Bauru 4 Eylül 2003 tarihinde Bauru şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Bauru Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Bauru'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Bauru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Bauru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Bauru şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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