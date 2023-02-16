Lucas Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Becker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Becker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Becker 10 Mayıs 2002 tarihinde Darmstadt şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Becker Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Lucas Becker, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Becker'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Becker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Becker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Becker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Becker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Mainz 05 Alt.

1 Temmuz 2014 yılında FSV Frankf. Jgd

1 Temmuz 2016 yılında SV Wehen Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg U16

1 Temmuz 2018 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2019 yılında SV Wehen U19

1 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

Lucas Becker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Becker şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Eintracht Frankfurt (2010-2012), 1.FSV Mainz 05 (2012-2015), FSV Frankfurt (2015-2016), SV Wehen Wiesbaden (2016-2017), 1.FC Nürnberg (2017-2019), SV Wehen Wiesbaden (2019-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.