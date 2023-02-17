Lucas Belo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Belo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Belo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Belo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Belo 29 Ocak 2005 tarihinde Camaragibe (PE) şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Cícero Belo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Belo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Belo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Trofense futbol takımında oynamaktadır. CD Trofense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Belo'nin CD Trofense ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Belo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Belo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Belo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Belo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Trofense

Lucas Belo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Belo şuan CD Trofense takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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